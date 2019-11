De virada, Abelhas Rainhas vence Skill Red em estreia no Piauiense

O domingo (24) foi de estreias pelo Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. A competição com cinco equipes brigando pelo título e por vaga no Brasileiro Série A2 de 2020 teve início com jogo entre Abelhas Rainhas e Skill Red, com vitória para equipe de Picos, de virada, por 3 a 2. Os gols foram marcados por Nenenzinha e Miriam (2x). O Skill descontou com Vivian e Carol.

O jogo

A equipe do Skill Red foi quem abriu a contagem logo aos três minutos. Vivian aproveitou rebote e chutou por cima da goleira, mas o gol de empate saiu aos 14 minutos, dos pés de Nenenzinha, que arriscou chute da entrada da pequena área. Chute fraco, mas a goleira aceitou. Tudo igual no Albertão, em Teresina.

O gol fez as Abelhas Rainhas crescerem na partida e aos 22 minutos elas conseguem a virada em jogada que começou com Ana. A Camisa 9, cruzou para dentro da área, Neguinha recebeu, tirou a goleira da jogada e tocou para Miriam, que sozinha bateu e marcou. No segundo tempo, o Skill começou a mexer e o técnico Herbert fez muitas substituições. “Privilégio” que as Abelhas não tinham, com apenas uma jogadora no banco, pois as outras atletas não caíram no BID (Boletim Informativo Diário) a tempo da partida.

A equipe de Picos seguiu tendo maiores e melhores chances de ampliar o placar e chegou ao terceiro gol, aos 28 minutos da segunda etapa, novamente com Miriam. Ela viu a goleira adiantada e tocou por cima, Brenda ainda tocou bola, mas não conseguiu tirar. 3 a 1 para as Abelhas Rainhas. Nos acréscimos, o Skill Red ainda diminui um pouco a vantagem e marcou com Carol, de cabeça, mas saiu do Albertão com resultado negativo.

A próxima rodada acontece na quarta-feira (27). A equipe do Comercial, que folgou na rodada de abertura enfrenta o Teresina e a equipe do Tiradentes enfrenta o Skill Red. As Abelhas Rainhas folgam na rodada. A primeira fase da competição é apenas jogos de ida e os dois melhores fazem a final com jogo de ida e volta. O campeão Piauiense garante vaga no Brasileiro Série A2 de 2020, o Tiradentes é o atual tetracampeão Estadual

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia