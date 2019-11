Teresina faz últimos treinos antes de estreia no Piauiense

A equipe do Teresina é uma das que irá disputar o Campeonato Piauiense. O time passou por uma reformulação na diretoria e busca surpreender na competição. O primeiro compromisso será diante o Tiradentes, no domingo (24), às 18h, no estádio Albertão.

“Aqui existe uma superação diária, pois muitas das meninas trabalham, não vivem apenas do futebol e por isso existe dificuldade para conseguir treinar todos os dias, mas apesar disso temos um elenco de boa quantidade e com alguma qualidade, pois no futebol feminino as vezes é difícil você conseguir unir as duas coisas”, disse Elivaldo Morais, técnico.

O elenco é formado por atletas do Estado e quase todas da capital, mas tem algumas peças experientes, caso da meia Cilene. “A expetativa é sempre a melhor, pois a gente vem se preparando há quase três meses e buscando melhorar a cada treino. É uma competição em que não se pode ter vacilo, sabemos que o Tiradentes é uma equipe mais preparada e que não para, mas isso não é desculpa. Vamos dar nosso melhor”, conta.



O elenco é formado por atletas do Estado e quase todas da capital - Foto: Jailson Soares/O Dia



Carol sabe que a competição será difícil e que outros times entram em vantagem por ter mais estrutura financeira, mas entre elas a receita será união. Somos verdadeiras leoas aqui dentro, desde as dificuldades diárias para treinar até dentro de campo, e esse será o espirito. Acredito que seja a única forma de conseguir superar essas equipes que tem maior estrutura e suporte financeiro”, afirmou.

O Campeonato Piauiense de Futebol Feminino tem início neste domingo (24). Na rodada de estreia acontecem os jogos entre Abelhas Rainhas x Skil Red, às 16h, no Albertão,e logo em seguida o Tiradentes mede forças contra o Teresina, às 18. A equipe do Comercial folga na 1ª rodada.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia