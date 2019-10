Cruzeiro empata com a Chapecoense e segue sem vencer com Abel

Abel Braga segue sem vencer no comando do Cruzeiro. O time mineiro sofreu o empate com a lanterna Chapecoense no último minuto, em confronto direto contra o rebaixamento.

Dedé empurrou para as redes com apenas quatro minutos e sofreu um empate aos 48 minutos, com Camilo.

Assim, o Cruzeiro soma a oitava partida sem vencer no Brasileirão. São quatro derrotas e quatro empates. O time permanece na 18ª colocação, agora com 22 pontos, quatro a menos que o CSA.

Já a Chapecoense ainda não sabe o que é vencer sob o comando de Marquinhos Santos. O time catarinense é o último colocado, com 16 pontos, um atrás do Avaí. Na quarta-feira, eles viajam para a capital paulista, onde enfrentarão o vice-líder Palmeiras. No mesmo dia, o Cruzeiro recebe o São Paulo.

A entrada dos dois times para o Hino Nacional, com todos os jogadores bem sérios e silenciosos, já mostrava a tensão que havia para o duelo. O Cruzeiro conseguiu converter essa seriedade em vantagem bem no começo do jogo. Com apenas quatro minutos, Fred escorou a bola para Dedé chegar chutando e abrir o placar.



Foto: Márcio Cunha/Chapecoense



A Chapecoense esboçou uma reação logo após o gol, obrigando a Fábio a fazer duas boas defesas, a primeira na cabeceada de Roberto e depois no chute de longe do Régis. Ainda nesta pressão da Chape entre os 10 e os 15 minutos, o VAR analisou um toque de mão de Fabrício Bruno, mas ficou decidido que o jogo seguisse.

Ambos os times continuaram buscando o gol no primeiro tempo, deixando a partida bem equilibrada, mas quem ficou com a melhor chance foi o Cruzeiro. Aos 45, David recebeu o cruzamento de Éderson e finalizou na trave.

Para o segundo tempo, Marquinhos Santos tirou o meia Vini Locatelli e colocou o atacante Arthur Gomes. O ataque da Chape passou a oferecer mais perigo, tendo uma boa oportunidade no chute de Régis, obrigando Fábio a saltar para evitar o gol.

João Ricardo também teve trabalho para evitar que o Cruzeiro ampliasse. O goleiro da Chapecoense defendeu com o rosto a bola finalizada à queima-roupa por Fred. O defensor chegou a ficar por um momento no chão, mas logo se recuperou para continuar jogando.

Folhapress