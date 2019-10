Flamengo 'manda' na partida e vence Chapecoense na Arena Condá

Por pelo menos mais uma rodada, o Flamengo mantém a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra foi à Arena Condá encarar a Chapecoense e, em partida em que soube se impor, venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique. O atacante balançou a rede ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o time da Gávea chegou aos 52 pontos. Já a Chape, permanece com apenas 15, ocupando a lanterna da competição. Na próxima rodada, a Chapecoense visita o Fortaleza, enquanto o Flamengo recebe o Atlético-MG.

Cronologia do jogo

Mesmo fora de casa, o Flamengo soube se impor diante da Chapecoense e a etapa inicial foi quase um "ataque contra defesa". Com os setores bem posicionados, a equipe do técnico Jorge Jesus pressionava a saída de bola e praticamente não deixava os donos da casa jogarem.

Com mais posse de bola e conseguindo trocar passes, as oportunidades de gol foram aparecendo, principalmente com Bruno Henrique, que ocupou a vaga do suspenso Gabigol como referência no ataque. E foi justamente ele - que já havia carimbado a trave - quem abriu o placar ainda no primeiro tempo. O camisa 27 aproveitou cruzamento e, de cabeça, balançou a rede.

No começo do segundo tempo, o panorama não mudou muito e o Flamengo continuava "em cima" da Chape, criando chances. Porém, apesar de as substituições feitas pelo técnico Marquinhos Santos não terem surtido efeito logo de imediato, aos poucos, acarretaram em melhora, mesmo que tímida. A Chape, principalmente usando a velocidade pelo lado direito, conseguiu chegar ao ataque e, em um lance que terminou em finalização de Régis, quase chegou ao empate.

O Flamengo também mudou, alterou a cara do time e não viu o entrosamento se repetir na reta final do duelo. O zagueiro Pablo Marí ainda carimbou a trave, ao aproveitar cruzamento pela direita. Com a partida se caminhando para o apito final, a Chape se lançou ao campo de ataque como pôde e tentava aproveitar os espaços deixados pelo Fla. Uma cabeçada de Everaldo até fez a torcida ter expectativa, mas Diego Alves fez a defesa.

