Cori-Sabbá entrega laudos e contará com presença da torcida no Tiberão

O Cori-Sabbá vai poder contar com o apoio da torcida florianense em sua primeira partida dentro casa, no estádio Tibério Nunes, em Floriano. A informação foi confirmada no final da tarde da segunda-feira (23) pela Federação de Futebol do Piauí (FFP).



Vistoria no estádio Tibério Nunes, em Floriano. Foto: Aquivo Pessoal.

O clube entregou todos os laudos técnicos que comprovam a segurança da praça esportiva, no último dia do prazo estabelecido pelo Estatuto do Torcedor, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao todo, a diretoria da Águia de Floriano teve que apresentar quatro laudos para liberação da torcida. Foram eles: vigilância sanitária, segurança liberado pela Polícia Militar, engenharia civil e do Corpo de Bombeiros.

Corpo de Bombeiros libera estádio Tibério Nunes, em Floriano. Foto: Arquivo Pessoal.

No último final de semana, o Comercial-PI realizou uma partida contra o Cori-Sabbá, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, sem torcedores no estádio, pois a equipe não apresentou o laudo técnico do Corpo de Bombeiro.

O Cori estreia diante da torcida nesta sexta-feira (27), às 20h, no duelo contra o líder da competição, Oeirense, no estádio Tiberão, em Floriano.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia