Jogos do Comercial devem acontecer com portões fechados

A situação de laudos para os mandos dos jogos na Série B do Piauiense foram resolvidas de forma parcial. Essa semana a Federação de Futebol do Piauí (FFP) baixou portaria para o estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, casa da equipe do Comercial, pois o time ainda não conseguiu os laudos do corpo de bombeiros.

O Comercial estreou na Segundona no último dia 7 de setembro e perdeu para o Oeirense por 4 a 2, mas o jogo aconteceu na casa do adversário. Na segunda rodada, o time folga na tabela. O primeiro mando de jogo será somente dia 21 de setembro quando o time recebe o Cori-Sabbá.



A portaria é medida obrigatória quando faltam 10 dias para a partida, caso o Comercial consiga o laudo até o dia 16, próxima segunda- feira, ainda poderá mandar o jogo da 3ª rodada da competição com a presença de publico. Caso contrario a partida acontece com portões fechados.

