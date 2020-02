Com obrigação de vencer, River recebe Bahia pela Copa do Brasil

A Copa do Brasil, principal competição nacional, tem início nesta quarta-feira, 5, e o River é primeiro piauiense a entrar em campo. O Galo Carijó recebe o Bahia, às 21h30min, no estádio Albertão, em jogo único em que apenas a vitória interessa. Por conta do regulamento, o Tricolor Baiano joga por vitória ou empate; já ao Tricolor Piauiense somente a vitória interessa. A Copa do Brasil é uma competição que ganhou força nos últimos anos pelas cifras que oferece aos times que avançam na competição.

O Bahia deve usar força total para a partida e chegou a Teresina na segunda-feira, 3, realizou treino fechado no estádio Albertão. O único contato com a imprensa foi no desembarque, ainda no aeroporto. O time é vice-líder do Campeonato Baiano com oito pontos somados em quatro jogos e vice-líder também em seu grupo na Copa do Nordeste, com quatro pontos em dois jogos. No discurso, o elenco pregou respeito ao time piauiense. ‘É uma equipe que venceu bem o CSA-AL no último final de semana e que merece atenção, é um jogo traiçoeiro, único e isso exige concentração máxima’, disse o atacante Elber.

Pelo lado do Galo, o time marca o primeiro jogo oficial do novo técnico Marcelo Vilar. Apesar disso, ele deve manter em campo a mesma formação que venceu o CSA-AL no último sábado pela Copa do Nordeste. Na partida, o time teve como treinador o interino José Roberto.



Foto: O Dia

‘Eu gostei bastante do que vi naquele jogo e por isso não pretendo mexer em nada na formação titular, somente em caso de lesão. Apesar de ter retorno de atletas, eu não pretendo fazer essa mudança, pois achei que o encaixe daquele grupo funcionou. Inclusive, se conseguirmos jogar sempre nesse nível será ótimo’, disse Marcelo Vilar.

O retorno no River é do meia-atacante Bismarck. A baixa segue sendo o atacante Eduardo, que se recupera de uma lesão de entorse de joelho e tornozelo.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia