Marcelo Villar é apresentando no River; ‘Só não posso atrapalhar’

O técnico Marcelo Villar foi apresentando oficialmente ao River. Após a saída de Márcio Goiano demitido após cinco jogos, Villar chega e de cara o primeiro jogo será contra o Bahia, pela Copa do Brasil, que acontece na quarta-feira, dia 5, ás 21h30min, no estádio Albertão, em Teresina. O técnico assumiu o time oficialmente no começo dessa semana, mas esteve no estádio Albertão acompanhando a partida diante o CSA-AL em que o Galo saiu de campo com uma vitória por 3 a 1.



Marcelo Villar acompanhou o treino de perto [FOTO; Jailson Soares]

‘Eu gostei muito do que vi e fui surpreendido positivamente. Se o time puder jogar assim todo o ano, em todos os jogos será muito bom, porém para esse jogo contra o Bahia não pretendo de forma alguma mexer na formação, apenas se houver algum jogador lesionado. Temos pouco tempo até o jogo, será apenas um treino, então é importante manter esse padrão de jogo. É como eu disse para eles no primeiro contato, eu não posso chegar e atrapalhar’, disse Marcelo Villar.

Marcelo Villar é um velho conhecido do River. Em 2005 ele esteve no Galo, ao longo do Piauiense, saiu do comando invicto, porém não garantiu o título Estadual, que na época ficou com o 4 de Julho. Agora, ele encontra o time em situação de contraste; no Piauiense é lanterna. Na Copa do Nordeste é líder do grupo com quatro pontos somados em dois jogos.

Antes de se preocupar com essas duas competições o treinador tem um desafio e tento na quarta-feira pela Copa do Brasil. Na competição nacional, a margem de erro é zero e apenas a vitória classifica. ‘Eu acho o regulamento da competição muito injusto, mas vamos com tudo, tentar superar o grande Bahia’, frisa Villar.

Marcelo Villar técnico River [FOTO; Jailson Soares]

O regulamento da Copa do Nordeste da a vantagem do empate e vitória ao time visitante. Por conta disso, a obrigação de vencer. Um avanço para segunda fase da Copa do Nordeste dá ao Galo um reforço e tanto nos cofres da temporada 2020. O jogo entre River x Bahia acontece nesta quarta-feira, ás 21h30min, no estádio Albertão, em Teresina.

Venda de ingressos

Nesta segunda-feira (3), o River Atlético Clube iniciou as vendas de ingressos para a partida entre o time piauiense e o Bahia, pela primeira fase da Copa do Brasil 2020, que acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30, no estádio Albertão.⁣Os ingressos são divididos em três setores: Arquibancadas Placar, Arquibancada Cabines e Cadeiras. Os valores são:⁣

Arq. Placar: ⁣R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia); Arq. Cabines: ⁣R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia); e Cadeiras: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia)⁣.

Sócio Eterno Campeão adimplente tem entrada gratuita no setor que o plano da direito: Ouro nas Cadeiras; Prata nas Arquibancadas Cabines; e Bronze nas Arquibancadas Placar.⁣

⁣

Os pontos de vendas antecipadas são:⁣

- Lojas Noroeste (Pça. Saraiva, Coelho Rodrigues e Teresina Shopping)⁣

- Centro Musical (Dirceu)⁣

- Quiosque I9 Eventos (Piso L3 - Shopping Rio Poty)⁣

- Centro Med (Piçarra)⁣

No dia do jogo, a venda acontece a partir de 9h nas bilheterias do estádio Albertão.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia