Chape não segura vantagem contra o Goiás e jogo termina empatado

O Goiás viajou até o Sul para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá (SC), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Enquanto o Verdão do Oeste lutou para tentar melhorar seus números, o Esmeraldino tentou manter a boa sequência de seis vitórias em oito jogos para se aproximar da parte de cima da tabela do Brasileirão.

O resultado não influenciou na tabela. Apesar de conquistar mais um ponto, a Chape continua na vice-lanterna, na frente apenas do Avaí. Essa foi a quarta vitória do time catarinense. O empate manteve o Goiás em décimo lugar, com 38 pontos, ficando à frente do Vasco, que tem 37.

Leia também: Flamengo 'manda' na partida e vence Chapecoense na Arena Condá

A 28ª rodada terá duelo da Chape contra o Fluminense, que também está lutando contra o Z-4 e o Goiás enfrentará o Athletico Paranaense, já garantido na Libertadores. Os confrontos acontecerão respectivamente sábado (26) no Maracanã (RJ), às 19h30 e domingo (27) na Arena da Baixada (PR), às 16h.

Com chuva na Arena Condá, o Goiás começou o jogo fazendo pressão e chegou a balançar a rede com Rafinha, mas não valeu. O juiz havia apitado falta de Fábio Santos antes do chute. Depois de ver o rival dominar o jogo, a Chape começou a arriscar com Roberto e Everaldo, que abriu o placar aos 22 minutos.



Foto: Márcio Cunha/ACF



Na sequência, Henrique Almeida entrou na área e foi derrubado por Geovane. Sem acionar o VAR, o juiz deu o pênalti, cobrado e marcado pelo próprio Henrique. O Verdão do Oeste se animou com a vantagem de dois gols em menos de 20 minutos e passou a pressionar o Goiás, ao criar cada vez mais chances perigosas.

Não demorou para o Goiás reagir e arriscar jogadas com Kaio e Jefferson, mas sem sucesso no primeiro tempo. A segunda etapa já começou quente para os goianos, com gol de Rafinha logo aos três minutos. A partida seguiu equilibrada, com chances de gol e faltas cometidas dos dois lados. Com o vai e vem de bola, Rafael Vaz achou uma brecha e marcou um golaço para deixar tudo igual. O jogo terminou empatado em 2 a 2.

Folhapress