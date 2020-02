Botafogo empata com o Caxias e avança na Copa do Brasil

O Botafogo poderia até empatar em sua estreia que avançaria na Copa do Brasil. E foi justamente o que aconteceu nesta quarta-feira (5), no estádio Centenário: o time alvinegro ficou no 1 a 1 com o Caxias e seguiu para a segunda fase da competição.

Pedro Raúl abriu o placar para a equipe carioca aos 12 minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, no entanto, Carlos Alberto deixou tudo igual para os gaúchos. Na segunda etapa, o Caxias, que já pressionava no primeiro tempo, seguiu ditando o ritmo da partida, mas não conseguiu virar.



Pedro Raúl abriu o placar para a equipe carioca aos 12 minutos do primeiro tempo - Foto: Reprodução/Instagram



Na próxima fase, o Botafogo espera o vencedor de Toledo-PR ou Náutico, ainda com data indefinida. O clube alvinegro volta a campo no domingo (9), quando medirá forças com o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Folhapress