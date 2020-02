Botafogo marca no fim contra o Vasco e vence a terceira seguida

O Botafogo conquistou a terceira vitória consecutiva na Taça Guanabara. Com um gol de Igor Cássio aos 45 minutos do segundo tempo, a equipe alvinegra derrotou o Vasco por 1 a 0, neste domingo (2), no Engenhão, pela quinta rodada.

O resultado manteve o Botafogo com boas chances de classificação para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca. Com nove pontos, o time dirigido por Alberto Valentim ocupa o segundo lugar do Grupo A, atrás do Boavista, com 10.

Mesmo assim, o Botafogo ainda precisará torcer contra Flamengo e Portuguesa, que jogam nesta segunda-feira (3) no complemento da rodada, para seguir na zona de classificação. Os rubro-negros pegam o Resende no Maracanã, enquanto a Lusa visita o Volta Redonda.

O Vasco, por sua vez, está eliminado. Atuando com reservas, o time de Abel Braga parou na quarta colocação do Grupo B, com quatro pontos. A disputa pela classificação na chave fica entre Fluminense, Madureira e Volta Redonda.



Enquanto Igor Cássio comemora gol, Vasco lamenta eliminação - Foto: Reprodução

No meio de semana, ambos os times se desligam do Estadual e focam em outras competições. O Botafogo joga na quarta-feira (5), contra o Caxias, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco atua no mesmo dia, em São Januário, contra o Oriente Petrolero (BOL), em estreia na Copa Sul-Americana.

O técnico Alberto Valentim poupou três jogadores considerados titulares: o zagueiro Joel Carli, o meia Cícero e o atacante Pedro Raul, e o Botafogo teve dificuldades sem eles. Pouco acionado, o meia Bruno Nazário criou alguns bons lances enquanto esteve com a bola.

Assim como já havia feito contra o Flamengo, o técnico Abel Braga apostou em dois homens de área na frente: Ribamar e Tiago Reis. O segundo encontrou dificuldades para fazer jogadas pelos lados do campo. O time se saía melhor pelo lado do veloz Vinícius.

Folhapress