Barcelona anuncia contratação de Griezmann por R$ 505 milhões

O Barcelona anunciou nesta sexta (12) a chegada de um reforço de peso: Antoine Griezmann, 28. O clube pagou 120 milhões de euros (R$ 505 milhões) ao Atlético de Madri pelo atacante francês e assinou com ele um contrato válido até junho de 2024.



Os valores foram revelados em nota pela equipe catalã, que também divulgou que a multa rescisória do campeão do mundo com a França em 2018 será de 800 milhões de euros, mais de R$ 3,3 bilhões.

O Atlético de Madri, porém, contesta a transação e considera que a quantia depositada é insuficiente, segundo comunicado feito pouco depois do anúncio do Barcelona.

De acordo com o clube da capital, o contrato entre Griezmann e seu novo time teria sido firmado antes do dia em que o Atlético e o jogador diminuíram sua multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 841 milhões) para 120 milhões. Faltariam, portanto, 80 milhões de euros (R$ 336 milhões) a serem pagos.

Em maio, Griezmann já havia anunciado que deixaria o Atlético de Madri, em um vídeo postado nas redes sociais de seu antigo clube, no qual ele agradeceu à torcida e aos companheiros.



O anúncio se dá em meio a especulações de que o brasileiro Neymar poderia voltar ao Barcelona após não se reapresentar no Paris Saint-Germain na data requisitada pelos franceses.



Recentemente, o ex-jogador Leonardo, diretor de futebol do PSG, confirmou que houve contatos entre as partes, mas não propostas pelo brasileiro. Já o vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, disse dias antes que não houve procura pelo brasileiro.

A contratação do francês, se de fato confirmada, pode dificultar a possível volta de Neymar ao clube espanhol. Griezmann se juntaria a outros nomes para o ataque no elenco catalão, como Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé e Malcom.

Além disso, o investimento que seria necessário para trazer Neymar poderia extrapolar o limite estipulado pelo fair-play financeiro da Uefa, que diz que um time não pode gastar mais do que arrecada.

O francês ainda não teve a data de sua apresentação anunciada. Se o valor anunciado pelo Barcelona se confirmar, ele se tornará a sexta transação mais cara da história do futebol, segundo o site especializado em transações Transfermarkt.

A lista continua liderada pela ida de Neymar ao PSG em 2017, por 222 milhões de euros (R$ 824 milhões em valores da época).









