A edição de hoje do jornal "Mundo Deportivo" exibe em sua capa Antoine Griezmann e Neymar entre os "jogadores excepcionais" que o Barcelona aposta para cumprir um projeto de ter supertimes em todas as modalidades.



Com o título de "Dream Barça", o que no contexto ganha o significado próximo de "Barcelona dos sonhos", a publicação diz que o clube tem uma "aposta clara de contratar jogadores excepcionais para reinar na Europa em todas as modalidades".

No futebol, a publicação cita o já contratado meia De Jong e os atacantes Griezmann e Neymar como parte deste plano do Barcelona. No caso do francês, que já anunciou a saída do Atlético de Madri, o anúncio por parte do time catalão é considerado questão de tempo pela imprensa espanhola. Já em relação a Neymar, a possibilidade de transferência é mais complicada. A imprensa espanhola tem noticiado que existe o interesse mútuo na transferência, mas publicamente nenhuma das partes confirma a negociação. Nos bastidores, o clube catalão vê com cautela a volta do jogador vendido ao PSG por 222 milhões de euros há dois anos.

Apesar de Neymar manter o prestígio e amizades no vestiário do clube catalão, há precaução em uma investida por causa do valor que precisaria ser desembolsado com a transferência e os salários do jogador, que hoje ultrapassam os patamares praticados na Espanha. Existe ainda uma dívida de 26 milhões de euros entre Barcelona e o brasileiro, referentes a um prêmio por renovação de contrato em 2016, que é motivo de disputa judicial.

Ainda segundo o jornal, o Barcelona pretende montar times recheados de estrelas em todos os esportes. No basquete, o jornal cita Mirotic, Abrines e Higgins. Ainda são lembrados Nunes (hóquei em patins), Daniel (futsal), Cindric (handebol) e Jenni Hermoso (futebol feminino).

UOL / Folhapress