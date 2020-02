Albertão é interditado e Rivengo é transferido para o Lindolfo Monteiro

O clássico entre River e Flamengo, marcado para acontecer Às 17 horas deste sábado (29) no Estádio Albertão será transferido para o Estádio Lindolfo Monteiro. Isto porque o Albertão foi interditado por decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD). A interdição se deu após a confusão entre torcedores do River e do América-RN pela Copa do Nordeste no último dia 09 de fevereiro. Vale lembrar que o tricolor piauiense possui o mando de campo do Albertão nas partidas do campeonato.



A denúncia foi feita pela Procuradoria Geral de Justiça Desportiva (PGJD). Na peça encaminhada ao STJD, o órgão destaca o confronto entre torcedores riverinos e do América-RN, argumentando que a confusão expôs a situação precária em que se encontra o Estádio Albertão. A Procuradoria pediu, por fim, a interdição do estádio “para evitar a incolumidade física dos torcedores e profissionais envolvidos nos eventos”.



Estádio Albertão foi interditado mediante decisão liminar do STJD - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Na sua decisão, o ministro Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD, entendeu que os requisitos apresentados pela Procuradoria são pertinentes e concluiu que os fatos demonstrados pelas provas juntadas ao processo são gravíssimos e suficientes para indicar a precariedade do Albertão para a realização de eventos desportivos, sobretudo depois da confusão entre as organizadas do Galo Carijó e do América-RN.

“As cenas narradas pela Equipe de Arbitragem e veiculadas pela imprensa são absolutamente lamentáveis, e não deixam dúvidas acerca da necessidade de se adotar providência eficiente para que se evite a ultimação de uma tragédia”, afirma o presidente. A interdição do Albertão durará até que sejam apresentados novamente os laudos técnicos do estádio com a adoção de medidas eficientes para evitar a recorrência do tumulto como se deu no último jogo.

Por meio de nota, a Fundação de Futebol do Piauí (FFP) informou que já acionou seu setor jurídico para que adote uma possível liminar para o jogo entre River e Ceará, válido pela Copa do Nordeste e marcado para o próximo dia 03 de março.

Maria Clara Estrêla