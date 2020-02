Torcidas organizadas entram em confronto em jogo do River e América-RN

O River recebeu o América, de Natal, nesse domingo (9) pela Copa do Nordeste. O jogo é valido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Galo saiu de campo com uma derrota por 3 a 2, com gols marcados por Tiago Orobó (2x) e Rômulo para o América. O River diminuiu com Érico Júnior, de pênalti, e Romário. Pela Copa do Nordeste, o próximo compromisso do River será no dia 15 fevereiro, próximo sábado, quando o Galo viaja para enfrentar o Confiança-SE, fora de casa. Com o resultado, o River segue com quatro pontos no torneio; um empate, uma vitória e uma derrota.



Com o resultado, o River segue com quatro pontos no torneio; um empate, uma vitória e uma derrota - Foto: Victor Costa/River AC

Cenas lamentáveis

Ao final do jogo, uma briga generalizada tomou conta do campo e fez vítimas. Pessoas foram atingidas por bala de borracha, tiros e rojões. A briga foi entre as torcidas organizadas de River x América (RN).



Imagens: Edinaldo Rodrigues/O DIA TV

A confusão começou nas arquibancadas, cabine e chegou até as arquibancadas, cadeiras. O pouco policiamento não conseguiu conter a situação e a tropa de choque foi acionada. Quase uma hora depois que jogadores, comissão e a própria imprensa conseguiu se retirar do Albertão.



Imagens: Edinaldo Rodrigues/O DIA TV

O jogo

Primeiro tempo movimentado e quem abriu o placar foi o River, com Érico Júnior, de pênalti, aos 17 minutos. Porém, a vantagem no placar dura pouco tempo, pois nove minutos depois o América, de Natal, tomou a frente no placar, com dois gols do atacante Tiago Orobó. O primeiro em chute cruzado e o segundo após batida de falta, cabeçada, ele sobe mais alto que todo mundo e marca.

Início da segunda etapa e os dois técnicos não fazem mudanças na formação titular. Logo aos dois minutos, o América amplia a vantagem com Rômulo. Depois disso, o técnico Marcelo Vilar se ver obrigado a mexer na formação e coloca dois atacantes em campo; Romário e Cris Maranhense. O desenho de uma reação começa a surgir com as substituições. Aos seis minutos, Romário diminui a vantagem, em cabeçada certeira. O River usa a última alteração e coloca Biro Biro em campo no lugar de Matheus Muller.

Aos 24 minutos, Valdo Bacabal tem boa chance em contra-ataque. Ele pedala para cima do zagueiro do América, mas na hora de finalizar a bola vai longe. O River segue pressionando e usa principalmente a bola parada como forma de chegar ao empate, mas nada de bola na rede. Com o tempo correndo contra, o River se via pressionado e, às vezes, até desligado ou distraído em campo. Erro de passe na saída de bola e Biro Biro precisou correr atrás do prejuízo para o time Potiguar não chegar ao quarto gol.

O próximo compromisso do River na temporada será contra o Timon, na quarta-feira (12), às 16h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Jogo válido pela 4ª rodada do Piauiense. Na Copa do Nordeste, o próximo jogo será no sábado (15), diante o Confiança-SE, no estádio Batistão, em Sergipe.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia