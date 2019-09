“Corrigir falhas”, diz Eduardo sobre confronto contra Oeirense

A equipe do Timon está se preparando para enfrentar o Oeirense neste sábado (21), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Timon vem de uma vitoria diante o Cori-Sabbá, na segunda-feira (16) e o Oeirense de um empate sem gols contra o Picos. A partida marca o retorno do técnico Marcão à beira do gramado, após cumprir suspensão e dá oportunidade da Águia Soberana ficar na ponta da tabela.



Leia também:

Jogo do Timon contra o Cori-Sabbá tem ação contra o racismo

Timon apresenta estrelas, define saída e cria caravana de torcedores



O Timon venceu, mas não convenceu e um dos motivos para os próprios jogadores foi devido as falhas individuais que aconteceram ao longo da partida. “Nosso time pecou bastante nisso, tivemos muitas falhas individuais e isso não pode se repetir. Vamos enfrentar uma das equipes mais equilibradas e que estão na briga direta pelas vagas de acesso e até por isso precisamos estar mais focados e concentrados na partida”, afirmou o atacante Eduardo.





“Nosso time pecou bastante nisso, tivemos muitas falhas individuais e isso não pode se repetir", diz Eduardo - Foto: O Dia

Ao longo da semana, Marcão sinalizou algumas mudanças em relação a última formação, apostando em uma zaga mais solida – com três zagueiros: Índio, Leandro e Wallyson. Outra opção seria uma formação com três volantes e assim o garoto Ericles Vitor ganharia vaga ao lado de Amorim e Netinho.

“Estou ansioso, pois estar entre os 11 é o que qualquer jogador espera. Apesar disso, independente de ser titular ou não eu estarei sempre a disposição do treinador”, afirmou Vitor.

O Timon recebe o Oeirense no sábado (21), ás 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo é válido pela 3ª rodada do Piauiense Série B. O Timon atualmente ocupa o 3ª lugar na tabela.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia