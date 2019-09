The Offspring e Bad Religion farão show em Curitiba em Outubro

Curitiba irá receber no mês de outubro dois grandes nomes do punk rock mundial, serão as bandas The Offspring e Bad Religion.

As duas bandas irão tocar juntas e acabam de anunciar sua apresentação na capital paranaense, que será no dia 28 de outubro, no palco da Live Curitiba.

A venda de ingressos já já foi liberada pela empresa Eventim. Os valores variam de R$ 180 a R$ 520. A produção e a realização do show na capital paranaense são da produtora MCA Concerts.

The Offspring & Bad Religion.

Quando : 28 de outubro de 2019 (segunda-feira).

Local : Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo).

Horários : 19h (Abertura da casa). 21H (Show Bad Religion). 23h (Show The Offspring).

Ingressos : Variam de R$ 180 (meia-entrada) a R$ 520 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos.

Vendas : Eventim.com.br (http://bit.ly/IngressosCWB) ou pelo telefone 4020 0084.

Bilheteria oficial sem cobrança de taxa: Estádio Couto Pereira – Bilheteria 2



Banda Bad Religion estará em Curitiba. (Foto: Divulgação)

Istoé