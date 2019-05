'Não era à toa que você tinha nome de anjo', diz Safadão sobre Gabriel

Amigos próximos de Gabriel Diniz ainda estão prestando condolências e fazendo homenagens ao cantor do hit "Jenifer", que morreu nesta segunda-feira (27) após a queda do avião em que estava.



Nos últimos minutos do dia, após várias declarações de celebridades como Simone e Simaria, Fátima Bernardes e Ivete Sangalo, Wesley Safadão relembrou um dos momentos vividos com o amigo.

O cantor publicou um vídeo com Gabriel, com a legenda : "Não era à toa que você tinha nome de anjo, meu amigo Gabriel! A Presença de Deus era real na sua forma tão leve e alegre de viver a vida".

O cantor ainda diz que a maior marca de Gabriel era a sua alegria, "seu sorriso transbordava amor pelo próximo". "Sua Passagem por aqui foi breve, mas o suficiente pra marcar nossos corações para sempre! Vou levar seu sorriso e sua amizade comigo eternamente! Tenho certeza que Você não morreu, meu amigo! Você voltou pra casa", continua.

Antes de publicar o vídeo, logo após o anúncio da morte de Gabriel, Safadão já havia publicado uma série de fotos do amigo e com ele.

"É assim que vamos sempre lembrar do GD. Do seu sorriso, da sua alegria e do seu jeito especial de ser.

Neste momento muito difícil para todos nós, peço orações para que Deus conforte o coração dos familiares do Gabriel e dos tripulantes", escreveu.

O cantor afirma que está sendo um momento difícil, pois perdeu "um amigo de muitos anos, um irmão, um cara que acompanhei de perto".

"Vi crescer como pessoa e profissional, e se tornar realidade. Sempre alegre, pra ele não tinha tempo ruim. Gostava de ser diferente, conseguiu se tornar um artista de muita personalidade. Estava atingindo todos os seus objetivos e correndo atrás dos seus sonhos. Tão jovem e com tanto talento, estava vivendo um momento incrível na sua carreira. Com muito esforço e trabalho fez a sua música ser conhecida no Brasil inteiro."

No final da homenagem, ele termina dizendo que "momentos difíceis como esse nos fazem refletir sobre o quanto a vida é frágil, o quanto estamos fazendo verdadeiramente cada dia valer a pena, por isso ame hoje, perdoe hoje, celebre as pessoas hoje, seja grato hoje. Vamos viver o que realmente importa, ninguém sabe o dia de amanhã. "





Folhapress