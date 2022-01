Luta entre Whindersson Nunes e Popó termina em empate simbólico

A estreia do humorista piauiense Whindersson Nunes, 27 anos, no boxe terminou em um empate simbólico na noite deste domingo (30). Enfrentando o tetracampeão mundial de boxe, Acelino "Popó Freitas", 46 anos, o estreante conseguiu resistir até o último round.



Na arena do Fight Music Show, a diversão foi o prêmio da dupla. Mesmo com toda a experiência e dominando a luta, Popó evitou nocatear Whindersson, mantendo o embate com tranquilidade até o sexto round. Ao final, o empate selou a parceria entre o piauiense e o baiano.

Ainda no ringue, o Youtuber fez questão de comparar que todos os campeões mundiais possuem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e que Popó, mesmo sendo referência no boxe mundial, ainda não havia atingido a marca.

Em menos de 20 minutos após a fala de Whindersson, Popó ultrapassou a marca de 1 milhão de seguidores e não para de crescer. Hoje pela manhã, o ex-pugilista já havia atingido os 2 milhões de seguidores no Instagram.

Para enfrentar Popó, Whindersson revelou que precisou perder 11 kgs. Ele destacou ainda que a intenção do evento não era mostrar superioridade diante do tetracampeão mundial.

"Eu estou realizado. Meu pai ficava acordado para assistir esse cara, eu subi no ringue, meu pai depois subiu, me abraçou, estava lá junto com a gente. Estou feliz com o resultado porque eu sei que depois disso muitas pessoas vão se inspirar para lutar, vão andar para frente, mesmo apanhando", afirmou o humorista, mostrando os hematomas provocados pela luta.

Ele também fez questão de agradecer Popó por aceitar o desafio, mesmo estando aposentado dos ringues desde 2017.

"Você é um campeão, você não precisa estar fazendo essas coisas, você faz porque acreditou naquilo que eu realmente acreditei também, que é trazer o boxe para a era de ouro. Todo mundo assistindo na TV mesmo, não ter que ficar procurando tanto. É muito bom e é inspirador", frisou.

