Whindersson Nunes e Popó travam luta de boxe neste domingo (30)

O humorista piauiense Whindersson Nunes enfrenta, neste domingo (30), o tetracampeão mundial de boxe Acelino "Popó" Freitas, em uma luta de boxe histórica no ringue do Fight Music Show, em Balneário Camboriú (SC).

O embate entre a celebridade da internet e o mais famoso boxeador brasileiro é o duelo principal do evento. Além da luta entre Whindersson e Popó, o evento também contará com o show do cantor Wesley Safadão.

No seu canal no Youtube, o humorista contou como surgiu a ideia de lutar boxe e fala sobre a sua paixão em superar desafios. "Acho que estou indo em busca de respostas, o porquê das coisas é uma das coisas que me move a ser o que eu sou. O fundamento por trás da parada é o que me dá vontade de fazer o que eu faço, e foi nessa que eu descobri o boxe", relata.





O humorista, que treina boxe há cinco anos, enfrentará Popó, aposentado dos ringues desde 2017, em frente a um público de 2 mil pessoas. O combate também será transmitido pela internet.

