Luísa Sonza lança clipe de 'Eliane', música dedicada às mulheres

A divulgação do 1º álbum de inéditas de Luísa Sonza, 20, está pesadíssima. Depois de lançar "Garupa " com Pabllo Vittar, 24, a faixa da vez escolhida para ganhar clipe é a balada "Eliane", música que compôs ao lado de Francisco Gil, 24, durante um acampamento musical para "Pandora".



O clipe chega com a Luísa mostrando para seus fãs rostos que serviram de inspiração para ela escrever a música: sua mãe, Eliane Gerloff, sua avó e sua irmã. O clipe se propõe a ser uma espécie de um sonho em que todas elas se encontram em uma área descampada e muito verde.

A faixa em questão se propõe a contar um pouco mais sobre toda a luta diária que as mulheres enfrentam na sociedade. Luísa conta que sua mãe foi sua grande inspiração, mas ela ressalta que ela representa todas as mulheres brasileiras.

"Minha mãe foi uma das grandes inspirações para composição desta música, porém gosto de ressaltar que ela também representa a luta e força de todas as mulheres. Superar desafios em uma sociedade ainda muito machista, e lutar por nosso espaço é extremamente relevante".

Dirigido por Rodrigo Pitta, este é o terceiro clipe do álbum "Pandora". Com 8 faixas, Luísa Sonza divide faixas com o cantor Vitão, 19, estará em "Bomba Relógio" e Gaab, 20, na faixa "Fazendo Assim", além de Pabllo Vittar em "Garupa".

Folhapress