Luísa Sonza divulga trecho do clipe 'Garupa', com Pabllo Vittar

A cantora Luísa Sonza, 20, divulgou nesta quinta-feira (13) um teaser do clipe da música "Garupa", que gravou com Pabllo Vittar, 24, como parte de seu novo projeto, "Pandora". Com visual colorido e provocante, o vídeo deve ser lançado na íntegra na sexta (14), quando sai o novo álbum da artista.



"Pandora" é o primeiro álbum de estúdio de Sonza, que já acumula sucessos como "Devagarinho" e "Boa Menina". Além de Pabllo, também farão parte do novo trabalho o cantor Vitão, 19, na música "Bomba Relógio", e Gaab, 20, em "Fazendo Assim".

Ao todo, o álbum terá oito faixas inéditas, sendo que sete delas foram escritas inteiramente pela cantora, a única exceção é justamente "Garupa". Segundo Sonza, a inspiração para esse primeiro álbum de estúdio foram mitos femininos de várias partes do mundo.

Sonza, que é casada com o humorista Whindersson Nunes, 24, chegou a cancelar seus compromissos por cerca de um mês nos últimos tempos para passar mais tempo com o marido, que relatou estar passando por uma depressão e chegou a ser submetido a uma cirurgia de urgência no final de abril.

Folhapress