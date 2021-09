Liechtenstein é o novo paraíso dos cassinos que pode surpreender brasileiros

Provavelmente você nunca tenha ouvido falar de Liechtenstein, mas este pequeno território de apenas 25 km, localizado entre a Áustria e Suíça, é famoso por seus castelos medievais e paisagem exuberante. Além disso, o local tem abrigado algumas das maiores casas de jogos do planeta, que têm a capacidade de superar Mônaco e até mesmo a lendária Las Vegas, no mercado da jogatina. E quando falamos nesse tipo de turismo, esse pequeno principado de Liechtenstein não é um dos destinos mais conhecidos dos brasileiros.



Como dito, o principado de Liechtenstein está localizado na região dos Alpes, entre a Áustria e a Suíça, tendo somente 160 km², sendo menor que Mônaco, e tem uma população de 40 mil moradores. O lugar é tido como uma relíquia da história medieval no Velho Continente, sendo recheado de castelos e uma área rural ampla cercada por montanhas.

No entanto, o lugar começou a passar por uma mudança em 2017, quando a região passou a admitir o funcionamento de cassinos físicos. Com isso, atualmente há cinco deles em funcionamento, além de um projeto de construção de outros cinco estabelecimentos do tipo. E ao que tudo indica, o novo empreendimento do principado veio para ficar, e os estabelecimentos de jogatina têm chamado a atenção de diversos investidores. Enquanto isso, os comerciantes locais e moradores, têm se perguntado se a mudança recente e a chegada de novos turistas irá afetar de alguma maneira a identidade de Liechtenstein.

A inauguração do último estabelecimento de jogatina ocorreu em 2019, quando o Grand Casino foi aberto, sendo ele considerado o maior do principado. E ao contrário das construções suntuosas que podem ser vistas em Macau, Las Vegas e Mônaco, o edifício é completamente cinza, sem nenhuma fonte de água chamativa na entrada ou um letreiro espalhafatoso repleto de neons.

O lado de fora do prédio se assemelha a uma fábrica, porém, o interior do edifício, que tem quatro andares distribuídos em uma área de 7 mil m², apresenta todo o esplendor de um bom cassino: luz baixa, que contrasta com o neon embutido em mais de 290 máquinas caça-níquel e 29 mesas de jogos. No local ainda há bares decorados, restaurantes e o hotel para abrigar os hóspedes mais assíduos da jogatina.





Sucesso absoluto

Liechtenstein tem recebido um fluxo constante de visitantes, principalmente suíços, que de acordo com os dados dos cassinos da região, representam a maioria dos jogadores. As estatísticas do governo local afirmam que ao longo de 2020, apesar da crise sanitária, o principado recebeu ao menos 400 mil pessoas que foram visitar seus cassinos. Com isso, o sucesso do lugar é inegável, e a curta distância de países como Áustria e Suíça, e a discrição dos moradores locais faz com que os visitantes se sintam mais à vontade.

Outro ponto que atrai visitantes é que o principado implementa ao pé da letra a mentalidade de “livre-mercado”, sendo considerado um paraíso fiscal, já que as regras na região são mínimas. Até esse momento, não há nenhum tipo de lei no lugar que restrinja a quantidade de cassinos que possam ser abertos.

Mas a falta de regulação tem preocupado políticos e moradores locais, e recentemente a vice-primeira-ministra, Sabine Monauni, afirmou que é contra a abertura de mais cassinos, e espera que leis mais rígidas sejam criadas pelo Parlamento. Contudo, isso é um problema do governo - para os jogadores e investidores estrangeiros, os cassinos de Liechtenstein são o novo paraíso na Terra.

