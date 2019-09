Futuras mamães, Tatá Werneck e Leticia Colin fazem chá de bebê juntas

O tema escolhido para a festa foi "Fadas e Duendes". Ao lado dos pais das crianças, Rafael Vitti e Michel Melamed, as mamães receberam familiares e amigos em casa da Zona Oeste da cidade. Celebridades como Marina Moschen, Bruna Marquezine, Gabriel Louchard estiveram presentes.



Tatá Werneck comentou sobre a festa em seu Instagram: "Que dia especial ao lado do meu amor Rafael Vitti, nossos amigos amados Michel Melamed e Leticia Colin! Lele está com 6 meses e eu 5 anos e 2 meses", brincou.

A comediante revelou também que eles doariam os presentes recebidos a instituições de caridade: "Resolvemos fazer um chá beneficente e vamos doar todos os presentes para instituições super sérias e que precisam muito. Já já posto todos os detalhes para quem quiser continuar ajudando. Deixa só ir ao banheiro que to segurando um xixi há uma semana", concluiu, sem perder o bom-humor.

Giovanna Lancellotti marcou presença no evento e registrou em sua conta na rede social: "Chá de bebê dessas duas lindezas gravidíssimas, que transmitem tanta luz e amor! Eu to ansiosa por vocês! Toda felicidade do mundo nessa fase", escreveu na publicação.

Outra atriz que prestigiou as amigas foi Larissa Manoela. "Viva as novas vidas. Tatá Werneck e Leticia Colin, mulheres incríveis e inspiradoras! Hoje, mães gerando seus filhos que em breve chegarão para ser luz e esperança nesse mundo! Que Deus abençoe e ilumine muito a vida de vocês, de seus bebês e de suas famílias. Um beijo carinhoso", homenageou as futuras mamães em seu Instagram.

Werneck e Vitti esperam uma menina. Casal estaria dividido entre os nomes Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora, decisão ainda não foi divulgada.

Juntos desde 2016, Colin e Melamed passaram a dividir o mesmo teto no ano passado. O sexo do bebê foi entregue por Fábio Assunção, que declarou que o casal espera um menino.

Folhapress