Em Timon, hamburgueria faz promoção com kit antigripe em meio a surto de casos

Já pensou matar a fome e de brinde receber um kit antigripe? Essa é a ideia de uma hamburgueria localizada no bairro Joia, na cidade de Timon. Em meio ao surto de casos de gripe, o proprietário da hamburgueria, conhecido como Júnior Brasa, teve a ideia de oferecer um kit para que os clientes se protejam do vírus.



O kit, que vai de brinde em todos os pedidos, é composto por mel, paracetamol, antigripal e chá de erva doce. “Eu estava meio gripado, e eu e minha esposa Talita estávamos fazendo o planejamento do dia e tivemos a ideia de criar alguma coisa para os nossos clientes que estavam com gripe, colocamos uma mensagem motivacional, e decidimos montar um kit antigripe. Fomos na farmácia, compramos os remédios e mandamos confeccionar as etiquetas”, relata o empresário.

Segundo ele, a ideia foi um sucesso entre os clientes e as vendas superaram as expectativas. Por isso, a hamburgueria decidiu prorrogar a promoção e, nesta quarta-feira, os clientes que comprarem qualquer hambúrguer do cardápio também receberão em casa o kit antigripe. “Ontem o kit arrebentou, o pessoal fazia o pedido e exigia o kit. Hoje vamos continuar, vamos colocar de brinde pudim e o kit da gripe”, afirma.

