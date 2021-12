Teresina tem quatro UBS’s para atendimento de síndromes gripais; veja quais

O Brasil está vivendo um surto de influenza (gripe) em meio à pandemia de covid-19. Os sintomas da gripe H1N1 e da gripe H3N2 são semelhantes aos do coronavírus em alguns casos e contribuíram para o aumento considerável pela busca de atendimento médico e de hospitalizações.



Aqui em Teresina, a situação não é diferente. Em meio ao aumento da demanda, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está disponibilizando quatro Unidades Básicas de Atendimento (UBS) para atendimento exclusivo de síndromes gripais funcionando todos os dias da semana das 7h às 19h. O Hospital do Monte Castelo também está atendendo a pacientes com sintomas de gripe todos os dias, 24h por dia.



Foto: Prefeitura de Teresina

Confira abaixo as UBS’s exclusivas para atendimento de síndromes gripais em Teresina:

Zona Norte: UBS do Real Copagre - Rua 19 de Novembro, 4200. Bairro Real Copagre - Fone (86) 3215 7738

UBS do Real Copagre - Rua 19 de Novembro, 4200. Bairro Real Copagre - Fone (86) 3215 7738 Zona Leste: UBS do Planalto Uruguai - Avenida 1. Conjunto Planalto Uruguai, 6955 - Vale Quem Tem - Fone (86) 3215 7727

UBS do Planalto Uruguai - Avenida 1. Conjunto Planalto Uruguai, 6955 - Vale Quem Tem - Fone (86) 3215 7727 Zona Sudeste: UBS do Gurupi - Rua Bernardo B. dos Santos, 6598. Gurupi - Fone (86) 9 9438 5833

UBS do Gurupi - Rua Bernardo B. dos Santos, 6598. Gurupi - Fone (86) 9 9438 5833 Zona Sul: UBS do Parque Piauí - Quadra 26 S/N Parque Piauí - Fone (86) 3215 7703

O Hospital do Monte Castelo está atendendo casos de urgências e internações. Os atendimentos são realizados os protocolos do Ministério da Saúde.

“Se o paciente apresentar sintomas leves ou graves de síndromes gripais, ele é conduzido para atendimento. Se for outro problema de saúde, é orientado a procurar uma UPA ou outro hospital. Se for outro problema de saúde é orientado para procurar uma UPA ou outro hospital. Quando é feita a ficha do paciente também é feita a classificação de risco e conforme a condição clínica do paciente”, explica a diretora do Hospital do Monte Castelo, Martina Cavalcante.

Se o caso do paciente for grave, ele vai para atendimento de urgência no setor de estabilização para ser assistido por médicos e enfermeiros. Se for quadro leve ou moderado com alguns sintomas como coriza, tosse, febre, dor de cabeça, perda de olfato, paladar ou outro sintoma, o paciente é atendido pelo médico e feita a testagem. Se o resultado for positivo para covid-19, o médico avalia se é caso de internação ou se o tratamento pode ser feito em casa.

Além das quatro UBS exclusivas para atendimento de síndromes gripais, Teresina tem ainda 88 Unidades Básicas atendendo às demandas regulares de saúde. Serviços de coleta de exames, retirada de pontos, curativos, trocas de sonda, salas de vacina e entrega de medicamentos também estão funcionando.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FMS