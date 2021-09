Whindersson Nunes não tem idade para disputar governo do Estado

A presidente do PMN, advogada Ravenna Castro, fez um convite ao humorista piauiense Whindersson Nunes, para que ele se filie ao partido e concorra ao governo do Estado do Piauí ano que vem. Pelo visto, a advogada desconhece a legislação eleitoral ou não se deu ao trabalho de pesquisar a idade do artista.



Nas eleições de 2022, Whinderson terá 27 anos. Pela legislação eleitoral, é critério de elegibilidade ao cargo do governador do Estado ter no mínimo 30 anos completos.

O piauiense respondeu com um "Deuzulivre". (Foto: rede social)

