Uma brincadeira nas redes sociais viralizou no noticiário político no fim da última segunda (13). O PMN fez um convite informal ao humorista Whinderson Nunes para que o comediante disputasse a eleição do governo estadual, em 2022, pelo partido. O “convite” surgiu logo após o humorista anunciar o envio de uma aeronave para combater os incêndios que atingem há mais de uma semana a região da serra da capivara. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atua na região a aeronave está sendo crucial no controle da propagação das chamas.



Em um comentário na página do próprio Whinderson no Instagram, a jornalista Ravenna Castro, presidente do PMN no Piauí, convidou o humorista para ser candidato ao palácio de Karnak pela sigla.



Foto: Reprodução/Instagram

“Colocamos o PMN à disposição do nosso conterrâneo Whindersson Nunes para que, se tiver interesse pela política, saia candidato a governador aqui no Piauí. As atitudes e postura do Whindersson, relacionadas ao povo piauiense, muito nos orgulham e seria uma imensa honra tê-lo conosco. O partido está inteiramente à disposição dele para sair candidato ao que quiser, principalmente a governador do Piauí”, comentou.

De forma bem sintética, em uma página de um outro portal do estado, Whinderson prontamente recusou o convite. De forma engraçada Whinderson usou o famoso “Zulivre” para negar que esteja na disputa.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!