Sem dependência, Altos tem gols distribuídos entre oito jogadores na Série D

Leone é um dos nomes que já marcou pelo Altos na Série D (FOTO: Jailson Soares)

O Altos entra em campo no próximo domingo (10) para enfrentar o Nacional-AM com o objetivo de confirmar a vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileiro. Após a boa vitória em casa, o time deu um passo largo até a próxima fase da competição. Tudo isso, em busca da principal missão da temporada que é o acesso até a Terceira Divisão e para isso o Jacaré vem evoluindo sem ter um dos problemas sentido nas ultimas temporadas: a dependência de um só jogador.

Se durante o Campeonato Piauiense desse ano, ou até mesmo nas ultimas duas temporadas o Alviverde demonstrava certa dependência do atacante Manoel ou mesmo de Joelson, agora o time tem laterais, volantes, zagueiros e reservas contribuindo com os atacantes e balançando as redes com frequência.

O Altos tem gols distribuídos entre oito atletas (FOTO: Jailson Soares)

O Alviverde tem sete partidas pelo Campeonato Brasileiro Série D e um total de 10 gols marcados. Oito distribuídos no elenco, apenas Joelson tem dois gols na competição. O Altos sofreu no começo da fase de grupos com vitorias apertadas e até mesmo empates, mas nas três ultimas rodadas os gols voltaram a sair e o time está com uma larga vantagem para o jogo de volta pelas oitavas de final, pois venceu o primeiro confronto diante o Nacional-AM por 3 a 0.

Os bons números do Altos na frente não estão restritos somente aos jogadores do setor ofensivo. O Jacaré tem uma bola parada que vem sendo essencial para decidir as partidas e construir bons placares, com os laterais Tote e Thiaguinho fazendo a frente nas batidas e com nomes como o zagueiro Leone resolvendo, de cabeça, por exemplo. Além disso, a qualidade individual de alguns atletas contribui. Hoje o Jacaré tem no plantel peças que podem decidir uma partida com batidas letais, caso de Marconi e Tote.

Por outro lado, chama atenção também a solidez da defesa, que tem atualmente Vitor Bafana e Leone como titulares, mas com trocas frequentes, e Alisson e Everton também sendo utilizados. Além de Gideão como Camisa 1 absoluto na temporada. Na Série D, são apenas três gols sofridos em sete jogos, imprimindo muita dificuldade em seus adversários para ser vazado. Os números deixam claro que a missão do Nacional-AM não será fácil, já que o rival precisa marcar pelo menos três gols para levar a decisão da vaga até as oitavas para a disputa de pênaltis.

Quem já marcou pelo Altos na Série D; Joelson (2), Américo (1), Manoel (1), Klenisson (1), Marconi (1), Vitor Bafana (1), Leone (1), Tote (1).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia