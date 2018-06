Altos goleia Nacional-AM e fica próximo de vaga nas oitavas da Série D

Leone abriu a contagem (FOTO: Jailson Soares)

O Altos deu um passo largo rumo as oitavas de final da Série D do Brasileiro. Na tarde de ontem (3), no Felipão, o Jacaré venceu o Nacional, de Manaus, por 3 a 0, com gols de Leone, Manoel e Vitor Bafana. O Jacaré sobrou na partida e conseguiu construir um placar que dá maior tranquilidade para o segundo jogo, que acontece no próximo domingo (10), às 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus.

O Altos se impôs dentro de campo e teve maior parte das ações de jogo no decorrer do primeiro tempo. Logo aos três minutos, Thiaguinho bate falta na pequena área e Manoel cabeceia, mas a bola sobe demais. Aos cinco, a rede balança, mas não valia mais nada. Joelson marca, porém o juiz deu irregularidade do camisa 19. Com seis minutos, Manoel perde uma das melhores chances do Jacaré. O atacante dispara sozinho e tenta cobrir o goleiro, mas coloca a bola para fora.

Depois disso, mais chances do Altos. Joelson arrisca chute cruzado e a bola passa ao lado da trave. Aos nove, Jack Chan responde pelo Nacional, de Manaus, ele chuta, mas a bola passa ao lado da trave. Aos 11, o atacante amazonense tem nova chance, chuta forte, e Gideão aparece bem na defesa. Com 16 minutos, foi a vez de Charles tenta pelo Nacional, ele passe errado de Manoel. Charles bate no contra pé do goleiro Gideão, mas a bola vai para fora.

Aos 26 minutos, susto coletivo. Abelhas invadem o campo e todos os jogadores vão ao chão, inclusive a arbitragem. Minutos depois a situação é controlada e a bola volta a rolar. O Nacional cresce após a parada e aumenta sua posse de bola. Ives, do Nacional, recebe a bola e chuta de fora da área, a bola sobe demais. Mas quem abre o placar e o Jacaré, com Leone, de cabeça. O zagueiro aproveita escanteio bem batido de Tote e coloca a bola para dentro.

Início de segundo tempo e o técnico do Altos, Oliveira Canindé, começa a mudar. Coloca Alex Mineiro e tira Roger Gaúcho. O Jacaré volta buscando ampliar o placar e com 30 segundos, Klenisson arrisca chute pela esquerda que para nas mãos do goleiro. O Alviverde chega ao segundo gol aos dois minutos da etapa complementar, com Manoel. Em cobrança de escanteio, Leone cabeceia a bola bate na trave e bate em Manoel e entra. 2 a 0 Altos.

O Jacaré chega ao terceiro gol com Vitor Bafana. O zagueiro aproveita escanteio de Tote e acerta um belíssimo chute que morre no fundo do gol de Marcelo. Atrás no placar o Nacional tenta marcar pelo menos o gol de honra e chega com perigo com Anderson arriscando chutes de fora da área, mas o time peca nas finalizações. O Altos ainda tem boas chances com Joelson. Aos 14 minutos, o camisa 19, do Altos cabeceia a bola de forma perfeita, mas a bola para nas mãos do goleiro Marcelo que faz uma defesa dificílima.

Oliveira Canindé segue mudando o time e promove a estreia de Tavares, que entra no lugar de Klenisson e também sai Thiaguinho para entrada de Netinho, na lateral-esquerda. Com o resultado, o Altos tem uma vantagem larga para o segundo jogo que acontece no próximo domingo (10), às 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus. O time amazonense precisa de uma vitória por quatro gols de diferença ou pelo menos o placar de 3 a 0a seu favor para levar a decisão até as oitavas de final para os pênaltis.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia