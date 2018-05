Altos fica no empate diante o Moto Club em jogo marcado por confusão

Altos e Moto ficam no empate sem gols (FOTO; Assis Fernandes )

Altos e Moto Club, do Maranhão, ficaram no empate sem gols em jogo que aconteceu no último domingo (13), no estádio Felipão, em Altos. A partida foi marcada pelos gols perdidos, principalmente por parte do Jacaré. No decorrer, o clima do jogo ficou pesado e que mais chamou atenção foi a expulsão dos jogadores Leone e Manoel, ambos do Altos, que discutiram no meio do campo e chegaram a trocar socos e chutes. Com o resultado, o Altos chegou aos cinco pontos e segue vice-líder do grupo, porém viu o Moto Club se distanciar na liderança, agora com 10 pontos.





O jogo

A equipe do Altos dominou as ações do primeiro tempo, mas não balançou a rede. Logo aos três minutos, Neilson avança, chega à linha de fundo e cruza bem, mas a zaga do Moto Club afasta. Aos 13, a primeira chance clara do Jacaré de abrir o marcador. Américo cruza na pequena área e encontra Manoel, mas atacante se atrapalha todo e perde a bola. O Moto Club tenta com o atacante Romero, em contra-ataque rápido, porém Gideão aparece bem na defesa. com 31 minutos, Joelson recebe passe de Roger Gaúcho, Joelson bate e a bola desvia no marcado e saí.

Inicio de segundo tempo e o técnico do Altos, Oliveira Canindé começa a mexer no time e coloca Bruno Henrique e tira Joelson. Na etapa completar, mas oportunidades perdidas e o time do Altos começa a demostrar nervosismo em campo. Aos 37, Val Barreto tem boa chance para o Papão, ele aproveita bola perdida por Bafana, tira Leone da jogada e chuta cruzado, mas a bola vai para fora.

Depois disso, o Jacaré abusa das chances perdidas com os atacantes Manoel e Bruno Henrique. Com 42, Manoel vai até a linha de fundo e cruza perfeito a bola bate na testa de Bruno Henrique e vai para fora. Logo em seguida, mas Altos no ataque e Roger toca para Manoel, ele enfia a bola na pequena área e Bruno chega atrasado à bola passa ao lado da trave. O arbitro dá oito minutos de acréscimo e vira uma partida de ataque contra defesa com o Altos todo tempo no setor ofensivo e o Moto resistindo bravamente, mas o time piauiense não marca. O jogo terminou em pancadaria com jogadores do Altos se estrando.

Com o empate sem gols, o Altos chega aos cinco pontos e se mantém na vice liderança do Grupo A5 com cinco pontos. O Moto Club chegou aos 10 pontos e matematicamente está classificado para próxima fase. O Altos agora enfrenta o Assú, do Rio Grande do Norte, no próximo domingo (20).



