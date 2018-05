Jogadores do Altos se estranham e trocam socos e chutes em partida sem gols

Leone e Manoel trocaram chutes e socos ao final da partida (FOTO: Assís Fernandes)

A partida entre Altos e Moto Club, do Maranhão, valida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D terminou no empate sem gols, mas o que chamou atenção foi a briga entre o atacante Manoel e o zagueiro Leone ao final do segundo tempo. Os dois atletas se estranharam no meio de campo e trocaram socos e chutes. A diretoria afirma que a situação entre os dois jogadores foi resolvida ainda no vestiário.

“De antemão eu quero pedir desculpa ao publico que veio assistir e já resolvemos o que tivemos de resolver. Os dois estavam de cabeça quente e a gente sabe da nossa obrigação e necessidade de ganhar essa partida, mas a gente sabe também que não tem nada perdido. Foi momento, acontece, mas nos sabemos também que tem que controlar nossas emoções e temperamento e colocamos isso ali com o grupo, eu (Ricardo), o presidente (Warton) e também Leone e Manoel, que inclusive falaram bastante emocionados”, frisou o diretor de futebol Ricardo Pereira.

Manoel e Leone brigam em jogo e são expulsos (FOTO: Assís Fernandes)

A discussão dos dois atletas aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo. Após uma boa oportunidade do Moto Club de marcar os dois atletas começam a discutir e trocar socos e chutes. O juiz se aproxima e expulsa os dois jogadores de campo e chegando próximo aos vestiários Manoel e Leone começam a brigar novamente e é necessário a entrada do técnico do Altos, Oliveira Canindé e outros membros da comissão técnica para separar os atletas.

Os outros jogadores tentam acalmar Manoel e Leone (FOTO: Assís Fernandes)

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia