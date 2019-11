O IBGE divulgou os dados referentes as contas regionais do PIB 2017. O Piauí se destaca com resultado positivo alcançado graças a participação do setor Agrícola. Em 10 das 18 unidades da Federação com variação em volume do PIB superior à do Brasil, e o Piauí é dos estados onde o desempenho da Agropecuária foi determinante para esse resultado ao lado do Mato Grosso, Rondônia e Maranhão. No Piauí, somente o setor do agronegócio registrou crescimento e a produção foi de soja 211% no período. O Governo do Estado batizou o crescimento do PIB do Piauí de “crescimento chinês”, alcançado graças a produção na região do Cerrado.



“Somos o fiel da balança deste crescimento. O que sabemos é que poderíamos contribuir ainda mais com a melhoria das condições de produção e escoamento, ou seja, com a participação maior do Estado na questão de infraestrutura, mesmo assim é um momento importante para todos nós, mas estamos em um bom momento, no qual conseguimos melhorar o relacionamento institucional, sobretudo com o legislativo estadual que tem mostrado uma parceria muito grande em querer ajudar. Mas o mínimo o Governo continua sem entregar”, afirma Alzir Neto, presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí – Aprosoja Piauí.