“Em 2025, PIB do Piauí chegará aos R$ 70 bilhões”, garante Dias

Durante a divulgação dos resultados do PIB 2017 do Piauí, na manhã desta quinta-feira (14), o governador Wellington Dias (PT) assegurou que o crescimento exponencial do PIB piauiense colocará o estado na marca dos R$ 70 bilhões em 2025.



Segundo os dados revelados na manhã de hoje no Palácio de Karnak, em 2017, o PIB do estado era de R$ 45,3 bilhões, colocando o Piauí em segundo lugar com o maior desempenho do país, com 7,7% de crescimento em relação ao ano anterior.

Wellington Dias garante que PIB piauiense baterá a marca dos R$ 70 bilhões em 2025. (Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com Dias, a expectativa é de que o produto interno bruto chegue a R$ 50 bilhões já no próximo ano. Para isso, o Governo do Estado tem como focoaumentar o poder de compra da população, a partir do crescimento de renda, transferindo as camadas mais pobres para a classe média.

“O Piauí nunca será um estado rico se não vencermos com crescimento a partir da renda. Mesmo que a gente tenha a melhor educação, a melhor expectativa de vida, é preciso também ter uma transformação na área da renda. Temos uma das melhores rendas distribuídas no brasil, ou seja, tem crescimento maior nos mais pobres, e a minha preocupação, nesse instante, é com isso, não perder para a pobreza e para a miséria”, declarou.

O petista afirmou que, apesar da conjuntura política e econômica, pela qual vem passando o Brasil desde 2016, o crescimento do PIB do Piauí mostra que o Estado tem motivos para comemorar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a média de crescimento do Estado, nos últimos seis anos, é de cerca de 5%.

“É um sinal de que o Piauí está no caminho certo. Primeiro apostar em um crescimento diversificado, um crescimento para as 12 regiões do estado, onde nós estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura, a educação, os serviços, considerando o potencial que cada região tem. Me alegra ver o crescimento da participação da agricultura, e também um patamar significativo da indústria que vai seguir crescimento, além do setor de serviço. A ordem é seguir trabalhando”, finalizou.

Governo cumpre agenda internacional

Neste sábado (16), o governador embarca para a Europa para cumprir agenda internacional no grupo de trabalho do Consórcio Nordeste. Dias deverá se reunir com autoridades, empresários e investidores da França, Alemanha e Itália, em busca de investimentos para o Nordeste e, em especial, para o Piauí.

“Vou garantir as condições de que mais empresas saibam que têm oportunidades de investir aqui e, com isso, agendar pra a atração de investimento. Ontem estava em Brasília, com uma empresa que visitei na China, que manifestou interesse em investir na área de porto, ferrovia e trans serrado”, finalizou.