PM recaptura detenta que estava foragida da Penitenciaria Feminina

Uma das mulheres que estava foragida da Penitenciaria Feminina de Teresina, foi capturada na madrugada desta quarta-feira (16), na cidade de Altos, município que fica a 41 km da Capital. A fuga ocorreu durante um culto evangélico realizado na penitenciária em homenagem ao dia dos pais no domingo (13).

Osmarina foi levada essa manhã de volta a penitenciária. Foto: Divulgação/PM

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar de Altos. A mulher identificada como Osmarina foi levada a delegacia, e hoje pela manhã foi encaminhada de volta a Penitenciária Feminina de Teresina. A outra mulher que fugiu junto com Osmarina, ainda não foi encontrada. A PM continua com as buscas pela outra detenta.





Maria Clara EstrêlaGeici Mello