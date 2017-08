Presas aproveitam culto e fogem de Penitenciária Feminina

Duas mulheres fugiram da Penitenciária Feminina de Teresina durante a tarde de domingo (13). Ela aproveitaram o momento em que era realizado um culto religioso, em homenagem ao Dia dos Pais, para escapar do local.



Segundo informações do diretor do Sinpoljuspi, Jefferson Dias, as duas mulheres haviam sido presas recentemente, e estavam presas ainda no setor de triagem. Por ocasião do culto religioso, as duas foram tiradas do setor para participar da celebração.

As duas então aproveitaram o momento de movimentação dentro da penitenciária para pular o muro dos fundos, próximo de onde são feitas as celebrações. Equipes de captura já foram acionadas desde a tarde de ontem, e seguem em diligências para encontrar as foragidas.

Karliete NunesAndrê Nascimento