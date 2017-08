Jovem morto em praça participou de morte de segurança do filho do governador

Um dos jovens assassinados na noite de sábado (29) na praça Ocílio Lago – conhecida como Praça dos Skatistas – teve participação na morte cabo da Polícia Militar que fazia a segurança do filho do governador Wellington Dias, Vinícius. O rapaz, identificado como Pedro Henrique Fernandes, de 19 anos, já havia sofrido uma tentativa de assassinato no dia anterior.



Pedro Henrique foi sentenciado por participação na morte do cabo Francisco das Chagas Nunes ocorrido na noite do dia 6 de fevereiro de 2015, durante uma tentativa de assalto a Vinícius Dias, filho do governador Wellington Dias.

Pedro Henrique era menor de idade na época. Agindo com mais dois adolescentes, ele teria anunciado o assalto ao filho do governador, que saía de um culto acompanhado da namorada e do segurança. O soldado Francisco reagiu e atingiu Pedro em um dos braços, mas foi alvejado por um dos outros menores por trás, e morreu. O rapaz foi preso posteriormente em um hospital de Teresina.

Pedro Henrique cumpriu pena no Centro Educacional Masculino e foi posto em liberdade. Mas, de acordo com o delegado Francisco Baretta, titular da Delegacia de Homicídios de Teresina, atualmente o jovem teria envolvimento com crimes de roubo e tráfico de drogas.

Neste sábado, Pedro Henrique foi morto a tiros na Praça dos Skatistas, junto com o adolescente Bruno Cardoso de Sousa, de 17 anos. O delegado Baretta afirma que o caso está sendo investigado, e a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por rivalidades entre gangues organizadas em Teresina. “São disputas que existem entre gangues da região do Renascença e outras áreas de Teresina”, disse.

Duas pessoas são mortas na Praça dos Skatistas na zona Leste de Teresina



Soldado que fazia segurança de filho de governador morre em tentativa de assalto



Segundo o delegado, Pedro Henrique já havia sofrido um atentado contra sua vida no dia anterior, sexta-feira (28), quando foi esfaqueado no peito. O corpo do rapaz ainda apresentava o curativo.



“Ele estava com a mãe no sábado, em um shopping de Teresina, quando chegou o Bruno, que também foi assassinado, e outro indivíduo”, conta o delegado Baretta. “A mãe foi embora e mais tarde, ele e Bruno chegaram nessa praça, de taxi, cada um com uma namorada”, relata o delegado, comentando que o rapaz estaria correndo risco de morte, mas mesmo assim se expôs ao ir até a praça com os amigos.

O local, segundo o delegado, tem se tornado ponto de venda e consumo de drogas. “Pessoal já reclama que estão deixando de praticar esportes na praça para não ser assaltado”, relata o delegado Baretta.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento