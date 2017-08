Duas pessoas são mortas na Praça dos Skatistas na zona Leste de Teresina

Duas pessoas foram assassinadas a tiros no final da noite de ontem (29) próximo à Praça Ocílio Lago, popularmente conhecida como Praça dos Skatistas na zona Leste de Teresina. As vítimas foram identificadas como sendo Bruno Cardoso de Sousa, 17 anos, e Pedro Henrique Fernandes Araújo, 19 anos.



De acordo com os agentes da Delegacia de Homicídios, os crimes estão interligados. Ambos foram assassinados com vários disparos de arma de fogo e a polícia acredita que o autor tenha sido a mesma pessoa ou grupo. “Os dois casos aconteceram de forma semelhante e com características de execução, mas ainda não temos informações sobre suspeitos”, afirma um agente da Homicídios que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar informou que Bruno e Pedro Henrique estariam juntos momentos antes de serem assassinados. Segundo o sargento Rivaldo, do 5º BPM, a dupla teria sido abordada por homens em um carro e uma motocicleta na Praça dos Skatistas, e um deles tentou fugir correndo, mas acabou sendo alcançado na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, onde foi morto. Bruno e Pedro Henrique teriam sido assassinados com tiros de pistola.

A equipe de investigação faz uma varredura no local para localizar câmeras de segurança que tenham registrados a movimentação próxima à Praça dos Skatistas na noite de ontem.

A Associação dos Skatistas de Teresina se manifestou acerca do crime por meio de uma nota em que lamenta a violência e a insegurança no local. Confira na íntegra:

"Mais um homicídio em Teresina!

Mais juventude que se vai, mais sofrimento que vem, mais julgamento que fica.

Jovens morrem todos os dias no Brasil.

Hoje não foi mais um não, foram dois, e de uma só vez.

Jovens perdem o fôlego de vida, jovens perdem o respeito pela vida (cometem crimes) e uma comunidade inteira perde a liberdade de usufruir a juventude e a vida.

Todos os dias, pessoas que frequentam a praca dos skatistas ou que precisam fazer negócios no comércio da região da Praça dos skatistas, são vitimas do medo, são vítimas de assaltos e roubos, são vitimas de traumas diversos.

Hoje, em plena pista de skate, na região mais privilegiada de Teresina, mais uma cena triste para as estatísticas da cidade que já não é tão pacata.

Dois jovens foram assassinados. Eles estavam em fulga e foram tentar se esconder na pista de skate. Acabaram assassinados justo no local que é símbolo de vida, alegria, juventude e liberdade.

Felizmente o duplo homicídio ocorrido no início da noite deste sábado, 29 de Julho, na região da Praça Ocílio Lago (Praça dos skatistas) no Jóquei, zona Leste, não foi com skatistas.

Os dois jovens eram desconhecidos na região!

Nosso lamento é que esse crime foi com jovens e praticado por outros jovens.

Poderia ter sido com um skatista, com um morador da região, com um trabalhador ou empresário que frequenta a Praça, porque todos os dias tem assalto a mão armada na Praça.

Não bastante a pista de skate está em péssimas condições de uso, a Praça está esquecida pelo patrulhamento policial, todo dia tem notícia de assaltos. Agora temos que conviver com homicídios praticamente a luz do dia!

A polícia quando tem boa vontade não tem estrutura, quando tem estrutura não tem boa vontade.

As pessoas que frequentam a Praça e o comércio local ficam dependo da sorte, porque até a igreja que tem em frente a Praça já teve fiéis vítimas de assaltos.

A história não encerra aqui... amanhã é domingo, domingo é dia de assaltos na região da Praça dos skatistas!!

Os skatistas estarão num campeonato de skate na pista do parque Potycabana, mas e os demais cidadãos?"

Maria Clara Estrêla