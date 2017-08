Greco recupera carga de eletrodomésticos roubada do Comercial Carvalho

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, recuperou na manhã de hoje (05), uma carga do supermercado Comercial Carvalho, roubada na última terça-feira (01). O material foi encontrado no povoado Nova Olinda, zona Rural de Timon, no estado do Maranhão.



Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança, a carga de eletrodomésticos e utensílios de cozinha havia sido roubada por quatro assaltantes, em um posto de gasolina, na cidade de Elesbão Veloso, a cerca de 164 km de Teresina. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, a quadrilha é a mesma suspeita de ter roubado ontem (04), uma outra carga de produtos alimentícios no município de Valença, região Sul do Piauí.

O proprietário do sítio onde a carga do Comercial Carvalho foi recuperada, foi identificado pelo Greco como sendo Luís Flor Sobrinho. O mesmo está sendo apresentado na Central de Flagrantes de Timon para a lavratura do procedimento policial.

Outro caso

Ainda na tarde de ontem, quatro integrantes da mesma quadrilha foram detidos pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do Piauí, na BR-316, nas proximidades do Povoado Baixão Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o bando havia tomado de assalto um caminhão de produtos alimentícios, com objetivo de roubar a carga, feito dois reféns na cidade de Valença e teriam como destino o município de Timon.

Caminhão com carga de produtos alimentícios roubada ontem (04). (Foto: Divulgação/PM)

Na ocasião, o titular do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), o delegado Willame Moraes, explicou que as prisões são resultado da investigação de um bando suspeito de assaltar veículos na capital. As informações dão conta de que os criminosos, além de roubarem os veículos, estariam se deslocando da capital para o interior, para realizarem assaltos a bancos e cargas.

Nathalia Amaral