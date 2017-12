PM afasta comandante após suspeita de desvio de dinheiro

O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Teresina foi afastado da função, nesta quarta-feira (20), após denúncia de envolvimento no desvio de R$ 300 mil do assalto ao Banco do Nordeste acontecido ontem (19) na Avenida João XXIII. A informação é do subcomandante da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho. Segundo o coronel, os dois cabos presos na manhã de hoje informaram em depoimento que agiram sob recomendação do comandante do Batalhão.



“De acordo com os cabos que foram presos, a medida foi recomendada pelo comandante, que orientou levar o dinheiro para o quartel. Então, para apurar com mais isenção e com mais transparência, determinamos o afastamento do comandante e do subcomandante”, informou o coronel Lindomar Castilho. O afastamento deverá durar o tempo em que o inquérito estiver em aberto, sendo o prazo inicial de 40 dias.

Entenda



Dois cabos da Polícia Militar foram presos na manhã de hoje, após o Banco do Nordeste apontar falta de parte do dinheiro recuperado do roubo ocorrido nesta terça-feira (19). De acordo com o coronel Lindomar Castilho, subcomandante da Polícia Militar do Piauí, a investigação aponta que os PMs presos na manhã de hoje não preservaram a cena do crime e não teriam chamado a perícia de imediato, após a constatação da ocorrência criminosa. Eles teriam ainda manuseado o dinheiro recuperado do roubo antes mesmo da chegada da Polícia Civil, que é a responsável pelo início da investigação.

Segundo o subcomandante da PM, o inquérito da Polícia Civil está sendo acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar e todas as providências cabíveis ao caso serão tomadas no tempo certo.

Nathalia Amaral