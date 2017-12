Bancária é sequestrada e levada até agência do BNB, mas PM aborta assalto

Na manhã desta terça-feira (19), uma funcionária do Banco do Nordeste foi sequestrada por assaltantes e levada até sua agência, situada na Avenida João XXIII, na zona leste, para que os criminosos pudessem ter acesso ao cofre do banco.

Segundo o sargento Francisco das Chagas, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi sequestrada em sua residência, logo cedo. No momento em que os bandidos chegavam à agência com a vítima, por volta das 9 horas, uma testemunha achou a atitude suspeita e decidiu comunicar a PM.

Dinheiro que seria roubado de agência do BNB (Foto: Divulgação / Polícia Militar do Piauí)

Minutos depois a agência estava cercada por viaturas policiais, mas apenas um dos suspeitos acabou preso. Os demais conseguiram escapar.

Diversas equipes do 5º BPM, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), do BPRone (Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial) e de outros batalhões da capital estão realizando diligências na cidade com o intuito de localizar os criminosos.

De acordo com o capitão Overath Tales, os bandidos usaram caixas de lixo da própria agência para colocar o dinheiro. E, além da prisão de um dos suspeitos, os policiais militares também apreenderam uma pistola que estava com ele.

O PM afirma que ainda não foi contabilizado o montante de dinheiro que chegou a ser retirado do banco pelos criminosos, tampouco se conseguiram levar algum valor.

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), da Polícia Civil, vai comandar as investigações.

"Só a Polícia Civil poderá fornecer informações com relação a valores e a quantidade de elementos envolvidos na ação, porque nós, do policiamento ostensivo, estamos focados em localizar os criminosos", afirma Overath.

Cícero Portela