Bando de 10 pessoas explode agência da Caixa e troca tiros com PM

Agência da Caixa Econômica alvo da ação dos bandidos (Foto: Andrê Nascimento/ O Dia)

Um grupo formado por aproximadamente dez pessoas explodiu um caixa eletrônico localizado dentro da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na cidade de Oeiras. O bando trocou tiros com a Polícia Militar e conseguiu fugir da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o grupo chegou à agência por volta 2h de hoje (06) e usou explosivos para arrombar um dos caixas eletrônicos.

Cápsula de projétil usado em armas longas, encontrado pela Polícia Militar após o crime (Foto Divulgação/ PM)

Antes de partirem para outros terminais, a PM de Oeiras chegou ao local e houve intensa troca de tiros entre os policiais e a quadrilha, que portava armas longas, possivelmente rifles. Com o tiroteio, a quadrilha resolveu fugir.

O grupo usava duas caminhonetes modelo SW4. Nenhum dos membros da quadrilha foi preso. Policiais militares de cidades de toda a região sul estão mobilizados em diligências pelas estradas para tentar localizar os envolvidos.

Crimes semelhantes

Faz apenas dois dias desde o último assalto à agência bancária em cidades do Piauí. Na última quarta-feira, um grupo formado por entre 10 e 15 homens, distribuídos em duas caminhonetes e um automóvel, usou explosivos para abrir uma agência do Banco do Brasil em Pio IX. O grupo chegou a fazer um vigilante refém e prendeu os policiais militares dentro do batalhão. Além do roubo ao banco, os bandidos ainda invadiram uma casa lotérica e roubaram o cofre.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento