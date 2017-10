Bando formado por 12 pessoas rouba agência bancária e casa lotérica

A agência do Banco do Brasil e uma casa lotérica foram arrombadas durante a madrugada de hoje (04), em uma ação executada por uma quadrilha formada por, pelo menos, 12 pessoas. Os bandidos renderam vigilantes, explodiram a agência bancária e levaram o cofre da lotérica.



De acordo com a Polícia Militar da cidade, o crime ocorreu por volta das 2h30min da madrugada. O grupo usou três veículos: duas caminhonetes e um automóvel sedan, possivelmente um modelo Siena.

Interior da agência bancária ficou destruído pela explosão (Foto: Divulgação)

A ação aconteceu de forma rápida e organizada. Três homens foram até o Grupamento da Polícia Militar da cidade e impediram a saída da viatura, que termina as rondas noturnas por volta de 1 da manhã. Segundo a PM, os bandidos usavam armas longas, possivelmente fuzis. Quatro policiais militares estavam de plantão no local.

Enquanto isso, o resto do bando invadiu e explodiu caixas eletrônicos na agência do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade. Tiros puderam ser ouvidos durante o arrombamento. O grupo ainda invadiu uma casa lotérica, que fica próximo à agência, e subtraiu o cofre do estabelecimento. Após os crimes, os três carros deixaram a cidade.

As agências foram isoladas para passarem pelo trabalho da perícia criminal. Os policiais fizeram diligências para localizar os veículos, mas até o momento ninguém foi preso.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento