Rebelião é controlada e deixa três presos feridos no Presídio de Esperantina

Atualizada às 18h10

Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça comunicou que, após chegada da Tropa de Choque, a rebelião na Penitenciária de Esperantina foi controlada. Com isso, será realizado o processo de vistoria, contagem, disciplina e transferência de presos para outras unidades prisionais. A Sejus informou ainda que as forças de segurança permanecem no local, para evitar distúrbios. (Veja vídeo na rebelião ao final dessa matéria)

Atualizada às 16h50min

Pelo menos três presos ficaram feridos durante os conflitos dentro da Penitenciária de Esperantina nesta sexta-feira (06), é o que diz o presidente do Sinpoljuspi, José Roberto Pereira. Ele explica que durante a manhã, presos do Pavilhão C invadiram o Pavilhão D após derrubarem um muro que separa as duas áreas. No confronto, três presos acabaram sofrendo ferimentos com objetos perfurantes e foram encaminhados para o HUT.

O hospital informou os nomes dos detentos: André Fabrício Ferreira da Silva, 22 anos; Francisco José Benício Júnior, 34 anos; e João Batista Ferreira Filho, 31 anos. Os três deram entrada no HUT com perfurações por barra de ferro no tórax e estão em estado grave.

Ainda segundo o Sinpoljuspi, durante a tarde, quando houve uma agitação em protesto contra a transferência de presos, mais quatro detentos teriam se ferido nos confrontos. Estes, segundo o presidente da entidade, estariam sendo atendidos no Hospital Regional de Esperantina.

Procurada, a Sejus confirmou três feridos, mas diz que ainda está aguardando a confirmação da informação de mais vítimas. Atuam na contenção do motim no presídio quatro guarnições da Tropa de Choque da PM, Força Tática de Piripiri, Campo Maior e Pedro II, efetivo da PM da região e o efetivo do Canil. No total, são 40 policiais do efetivo convencional e cerca de 30 do Choque. O Comando de Operações Prisionais conta com oito agentes no local, além do Corpo de Bombeiros e Samu.

Iniciada às 13h53min

Os detentos da Penitenciária Regional Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, iniciaram um motim por volta das 13 horas desta sexta-feira (06) em protesto contra a transferência de presos da unidade que estava sendo realizada pela gerência do presídio durante a manhã. De acordo com Sindicato dos Agentes Penitenciários (Sinpoljuspi), pelo menos dois pavilhões já haviam sido depredados.



Detentos subiram no teto do presídio durante a rebelião. (Foto: Divulgação/Sinpoljuspi)

“São 420 detentos sendo abrigados na Penitenciária de Esperantina atualmente, e pelo menos a metade estava amotinada. No momento da confusão toda, só haviam cinco agentes no plantão. Mais um reflexo da crise que vive o sistema penitenciário e da falta de pessoal”, declara o presidente do Sinpoljuspi, José Roberto Pereira.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que já está atuando no caso para garantir a ordem e evitar outros distúrbios na unidade. Pelo menos 30 homens – entre policiais militares e agentes penitenciários – foram enviados para controlar a situação.

A Sejus abriu uma investigação para apurar o caso no âmbito administrativo e solicitou à Delegacia de Polícia Civil de Esperantina que instaure um inquérito policiais para também investigar o ocorrido. A Força Tática da Polícia Militar e uma equipe da Diretoria de Inteligência e Proteção Externa da Sejus (Dipe) também se encontram no local.

Confira a nota da Sejus na íntegra:

"Forças de segurança pública e prisional do Estado montaram base, no início da tarde desta sexta-feira (7), na Penitenciária Regional Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, para conter um princípio de motim envolvendo presos dos pavilhões B e C da unidade. A Secretaria de Justiça (Sejus) está atuando no caso.

Cerca de 30 homens – policiais militares e agentes penitenciários – estão no local para garantir a ordem e evitar outros distúrbios. De acordo com a Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária da Sejus (DUAP), os presos se amotinaram em protesto à transferência de detentos que estava sendo realizada pela gerência do presídio nesta manhã.

A Secretaria de Justiça informou que abriu investigação para apurar o caso no âmbito administrativo e solicitou à Delegacia de Polícia de Esperantina que instaure inquérito policial para também investigar o ocorrido. Força Tática da Polícia Militar e equipe da Diretoria de Inteligência e Proteção Externa da Sejus (Dipe) estão no local".

Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral