Três pessoas morrem em acidentes de moto na noite deste sábado no Piauí

A noite do último sábado (15) foi violenta no trânsito, com três acidentes automobilísticos registrados em circunstâncias parecidas, mas em locais diferentes. Três pessoas morreram após colidirem com automóveis em Teresina e no interior. Os acidentes ocorreram na PI-226, entre Coivaras e Altos, na BR-230, próximo a Oeiras, e no conjunto Vamos Ver o Sol, na região metropolitana da Capital.



A primeira ocorrência se deu por volta das 20h30min, quando um rapaz de nome Pedro Emídio do Nascimento, colidiu com a traseira de um veículo que estava estacionado na Avenida Doutor Manoel Aires Neto, no Residencial Vamos ver o Sol, zona sul de Teresina. Segundo a Ciptran, a vítima morreu no local e o garupa da moto, identificado como Cícero Ferreira Lima, ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

O segundo acidente ocorreu no trecho urbano da BR-230, próximo à cidade de Oeiras, onde um homem identificado como Lailson Santos perdeu o controle da motocicleta que pilotava e bateu na lateral de um Fiat Strada que seguia em sentido contrário. De acordo com a PRF, o motorista do carro perdeu o controle da direção e quase invadiu um bar, ficando ferido. Lailson veio a óbito ainda no local.



Motocicleta pilotada por Lailson (Foto: Mural da Vila)

Por volta das 23 horas, já no final da noite, um homem identificado com Cícero José da Silva pilotava uma motocicleta quando colidiu com um carro no trecho entre as cidades de Altos e Coivaras, na PI-226. O Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) informou que o condutor do carro ficou ferido ao descer em uma ribanceira.

Maria Clara Estrêla