Jovem morre após bater moto em veículo estacionado, na zona sul de Teresina

Um jovem de 17 anos, identificado como Pedro Emídio do Nascimento, morreu num acidente de trânsito que ocorreu por volta das 20h30 deste sábado, na Avenida Doutor Manoel Aires Neto, no Residencial Vamos ver o Sol, zona sul de Teresina.

Segundo o sargento Armando, da Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (CIPTran), Pedro estava pilotando uma motocicleta e acabou perdendo o controle, colidindo com a traseira de um veículo que estava estacionado. Ele morreu ainda no local, e outro jovem, Cícero Ferreira Lima, de 16 anos, que estava na garupa da moto, ficou gravemente ferido.

Os detalhes do acidente foram informados por populares à Polícia. E no momento em que os policiais da CIPTran chegaram ao local do acidente a motocicleta já havia sido removida.

Sobrevivente foi levado para o HUT (Foto: Elias Fontinele / Arquivo O DIA)

"O que eles puderam levantar é que o condutor perdeu o controle da moto e acabou colidindo com um Chevrolet Ônix, que estava parado. Mas nós ainda não sabemos detalhes como a velocidade em que eles estavam, porque nem a moto estava mais no local quando a nossa equipe chegou. Não sabemos se foi um familiar que retirou a moto ou outra pessoa", detalha o sargento Armando.

O policial da CIPTran lembra que os acidentes de motocicletas são a principal causa para a lotação do Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha.

Cícero Portela