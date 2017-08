Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quarta-feira (26/07)

Com tiroteio e tentativas de homicídio, Teresina teve dia violento



Teresina teve uma quarta-feira (26) marcada pela violência, com pelo menos quatro ocorrências de crimes contra a vida registrados pela Polícia Militar em menos de 24 horas. O primeiro caso aconteceu durante a manhã, quando o corpo de um homem, identificado como César Santos Vasconcelos, 32 anos, foi encontrado com várias perfurações de arma branca às margens da Lagoa do Mocambinho. Nenhum suspeito do crime foi preso.



Leia mais



Capitão da Polícia Militar é assassinado a tiros na cidade de Timon



O capitão da Polícia Militar do Piauí, Antônio Carlos Pintos de Farias, foi assassinado por volta das 14h45 de hoje (26), na cidade de Timon-MA. Segundo informações da Polícia Militar, o capitão foi assassinado em uma tentativa de assalto em um restaurante localizado na avenida Presidente Médici.



Leia mais



PM garante que aprovados com pendências na Justiça não serão chamados



A Polícia Militar posicionou-se nesta quarta-feira (26) a respeito das denúncias feitas por aprovados no concurso da Corporação, dando conta de que na lista de divulgada ontem (25) havia nomes de candidatos excluídos do Concurso do Corpo de Bombeiros por suspeitas de fraudes. Por meio de nota a PM-PI garantiu que o candidato que tiver qualquer pendência com a Justiça, não será chamado para assumir uma vaga nos quadros da Corporação e que a aprovação na prova escrita objetiva não o classifica automaticamente no concurso.



Leia mais



Piauí figura entre os cinco estados com mais pessoas vivendo na pobreza extrema



Um levantamento divulgado pela Fundação Abrinq na última terça-feira (25) traz dados alarmantes sobre a situação das crianças e adolescentes brasileiros. O Piauí continua entre as unidades da Federação com maior número de famílias em situação de pobreza extrema. No estado, 19,7% da população possuía renda domiciliar mensal per capita de até um quarto do salário-mínimo, quando a pesquisa foi feita, em 2015.

Leia mais



Filha de diretor do Instituto de Águas morre em acidente na BR 230



As duas sobreviventes, Sara Jane e a filha mais nova, foram transferidas para um hospital particular de Teresina. Segundo informações da assessoria do diretor Francisco Costa, elas não correm risco de morte. A menina irá realizar uma cirurgia no fémur, e já está consciente. A mãe passou por uma cirurgia por conta de uma forte pancada no abdômen e se encontra na UTI, mas o quadro dela é estável.



Leia mais