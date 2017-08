Filha de diretor do Instituto de Águas morre em acidente na BR 230

Atualizada às 9h50min:



As duas sobreviventes, Sara Jane e a filha mais nova, foram transferidas para um hospital particular de Teresina. Segundo informações da assessoria do diretor Francisco Costa, elas não correm risco de morte. A menina irá realizar uma cirurgia no fémur, e já está consciente. A mãe passou por uma cirurgia por conta de uma forte pancada no abdômen e se encontra na UTI, mas o quadro dela é estável.

O velório da pequena Alyria acontece durante todo o dia de hoje na cidade de São Francisco do Piauí, onde Francisco Costa foi prefeito.

Um homem e uma criança de 10 anos morreram em um grave acidente, ocorrido no km 290 da BR 230, próximo à cidade de Floriano. A criança é a filha mais velha do diretor do Instituto de Águas do Piauí e ex-secretário de Saúde do Estado, Francisco Costa. Além deles, o carro também levava a mãe da criança e a irmã mais nova, que sobreviveram.

Rubens Nery, que conduzia o carro, e a menina Alyria morreram no local do acidente. A mãe, Sara Jane Morais Vieira, e a filha mais nova, de apenas 5 anos, foram socorridas e levadas para o hospital Tibério Nunes, na cidade de Floriano.

Os dois veículos colidiram frontalmente e ficaram bastante danificados (Foto: Piauí Notícias)

O inspetor Jonas Mata, da Polícia Rodoviária Federal, comentou ainda que a criança que sobreviveu estava na cadeirinha de segurança para bebês, e teve uma perna quebrada. “Essa criança estava sendo carregada de forma segura, e isso provavelmente, salvou a vida dela”, disse o inspetor.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que as vítimas viajavam, um automóvel modelo Hyundai HB20, colidiu frontalmente com um caminhão. “As informações inicias são de que um dos condutores tenha sentido sono e ido para a pista contrária”, informou o inspetor Jonas Mata. Segundo Jonas, o trecho onde ocorreu o acidente é de reta e com boa visibilidade, e as causas da colisão ainda estão sendo apuradas.





A pequena Alyria e a mãe, Sara Jane (Foto: Reprodução/ Facebook)

Rubens Garcia Silva Nery era quem conduzia o veículo e morreu na hora (Foto: Reprodução/ Facebook)





Nayara FelizardoAndrê Nascimento