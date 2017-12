CGU apura fraudes em concurso da Prefeitura de Bom Princípio

A Controladoria-Geral da União (CGU) deflagrou nesta quinta-feira (14) uma operação para apurar fraudes no concurso público promovido este ano pela Prefeitura Municipal de Bom Princípio do Piauí - a 333 Km de Teresina. As investigações apontam que pessoas ligadas ao prefeito Francisco Apolinário Costa Moraes, além de vereadores do Município, foram aprovadas no certame e posteriormente nomeadas, o que configura indícios de favorecimento. Entre as vagas disponibilizadas no concurso estão cargos para a área de educação e saúde, cujos vencimentos são custeados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Municipal de Saúde.



Dentre os alvos das buscas estão as residências do prefeito Francisco Apolinário, e de mais cinco vereadores da cidade. Também há mandados de busca e apreensão na casa de um oficial da Polícia Militar, além dos proprietários da empresa Água Marinha Consultoria e Projetos LTDA ME.

Além das fraudes CGU, apura ainda possíveis desvios de recursos para pagamentos a uma empresa de fachada contratada para a realização do concurso. Segundo o órgão, foram identificadas evidências de que a empresa responsável pelo certame não apresentava capacidade operacional para tal finalidade. A entidade teria sido utilizada não só como fachada para a realização do certame, como também para oferta de cursos de capacitação em municípios da região Norte do Piauí, custeados com recursos federais, estaduais e municipais.

Ao todo, CGU está dando cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão em Bom Princípio, Parnaíba e Teresina. Participam da operação cerca de 40 pessoas, entre policiais covis, promotores de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE-PI) e auditores da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI).

O Portal O Dia tentou contato com o prefeito de Bom Princípio, Francisco Apolinário, para comentar as investigações da CGU, mas as ligações caíram na caixa de mensagem. A reportagem também tentou contato com a Água Marinha Consultoria, mas ninguém foi encontrado para se pronunciar sobre o assunto. No site da empresa constam apenas as informações referentes ao edital do concurso da Prefeitura de Bom Princípio e uma publicação com o resultado final do concurso, mas a área é de acesso restrito aos candidatos.

