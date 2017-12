‘Ganhei meu presente de Natal’, diz músico após encontrar o filho

O músico Francisco Alves de Morais, conhecido como Sulica, deu detalhes sobre o acidente sofrido pelo filho, o estudante universitário Francisco Emanoel de Oliveira, de 25 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (20) pela manhã, quando saiu de um bar, em São Raimundo Nonato, a 523 km de Teresina.



Feliz e aliviado, o pai afirmou ao Portal O DIA que ganhou seu maior presente de Natal. “Agora está tudo muito bem, graças a Deus. Eu amo meu filho e mexi com muita gente. Agradeço a todos que ajudaram. Foi um verdadeiro mutirão”, afirmou.

Sulica contou que o filho pretendia ir para a casa da namorada, que fica em direção ao município de Canto do Buriti, mas perdeu a consciência no meio do caminho e bateu com a moto em uma árvore. “Ele tinha passado a noite bebendo com os amigos. Ficou muito desnorteado”, disse.





Durante esses quatro dias, Francisco Emanoel ficou sem comer e sem beber. Com a perna esquerda quebrada, o estudante não conseguia se mexer. “Quando ele voltou à consciência, gritou por socorro, mas o local é um pouco isolado e ninguém ouvia. Para evitar que as moscas sentassem no ferimento, usou a própria blusa e cobriu a perna”, conta Sulica.

O jovem foi encontrado na manhã de hoje, pelo avô da namorada. Estava com dificuldade para falar e bastante debilitado. Após receber os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento de São Raimundo Nonato, a família foi orientada a trazê-lo para Teresina. “Agora ele foi sedado, mas antes estava falando bem baixinho, quase não dava pra ouvir, mas ele está orientado”, comemora Sulica.

O estudante não bateu com a cabeça, o que amenizou os problemas causados pelo acidente. Os cuidados necessários agora são com o ferimento na perna e com o fato de ele ter passado tantos dias sem se alimentar e se hidratar.

Em Teresina, Francisco Emanoel ficará em um hospital da rede privada.

Nayara Felizardo